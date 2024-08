Corea del Sud: Canali apre il suo primo negozio ufficiale a Seoul per celebrare 90 anni di eleganza italiana

23 Agosto 2024_ Il marchio italiano di lusso Canali ha inaugurato il suo primo negozio ufficiale in Corea del Sud presso il Modern Department Store di Apgujeong, segnando un'importante espansione nel mercato asiatico. Con 90 anni di storia, Canali è noto per le sue collezioni di abbigliamento formale e casual che incarnano l'eleganza e lo stile italiano. Prima dell'apertura del negozio, il brand ha testato il mercato con un pop-up store che ha riscosso un grande successo tra i clienti locali. In occasione dell'apertura, Canali presenterà una capsule collection per celebrare il suo anniversario e organizzerà eventi per coinvolgere i clienti, come riportato da news1.kr. Il negozio, arredato con materiali di alta qualità, riflette l'identità del marchio, unendo tradizione e modernità nel cuore della moda coreana.