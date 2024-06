Corea del Sud: Celebrazione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche con l'Italia

27 Giugno 2024_ Il Presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il Presidente italiano Sergio Mattarella hanno scambiato lettere di congratulazioni per celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia. Yoon ha espresso la sua amicizia e ha sottolineato i valori condivisi di libertà, diritti umani e democrazia tra i due Paesi. Ha inoltre ricordato la visita di Stato di Mattarella in Corea del Sud nel novembre scorso, che ha rafforzato la partnership strategica tra le due nazioni. Mattarella, nella sua lettera, ha ribadito l'importanza della collaborazione strategica e della condivisione di valori e visioni per la pace e la stabilità internazionale. Lo riporta il sito di notizie shtimes.kr. L'anniversario coincide con l'inizio dell'anno di scambi culturali tra Corea del Sud e Italia, previsto per il 2024-25.