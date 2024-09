Corea del Sud: Celebrazione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche con l'Italia

22 Settembre 2024_ La Fondazione Seongju ha recentemente concluso con successo il forum 'Korea-Italy Fashion Tech (KIFT) Alliance' a Milano, in occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia. L'evento, tenutosi il 19 settembre, ha visto la partecipazione del sindaco di Seoul, Oh Se-hoon, e del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme a esperti del settore moda e tecnologia, per discutere della crescita sostenibile delle rispettive industrie. Inoltre, la Fondazione ha organizzato un flash mob di danza K-POP in Piazza del Duomo a Milano, celebrando lo scambio culturale tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da yna.co.kr. Questo evento sottolinea l'importanza della cooperazione culturale e commerciale tra Corea del Sud e Italia, evidenziando il crescente interesse per la moda e la tecnologia in entrambe le nazioni.