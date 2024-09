Corea del Sud: Celebrazione del 50° anniversario dell'Expo '74 e il suo impatto sulla Chiesa coreana

19 Settembre 2024_ La commemorazione del 50° anniversario dell'Expo '74, un evento significativo per la Chiesa coreana, è stata recentemente discussa da esperti, evidenziando il suo ruolo cruciale nel contesto socio-politico degli anni '70 in Corea del Sud. Durante questo periodo, il paese affrontava sfide economiche e politiche, e l'Expo '74 rappresentava un momento di riflessione e di direzione per la comunità cristiana. L'evento ha contribuito a unire le diverse denominazioni e a promuovere un forte movimento di evangelizzazione, influenzando profondamente la crescita della Chiesa in Corea. La fonte di questa analisi è 매일경제. L'Expo '74 è considerato un punto di svolta che ha segnato l'inizio di un'era di rinnovamento e di impegno per la missione evangelica in Corea del Sud.