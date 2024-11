Corea del Sud: Celebrazione della cucina italiana con il premio 'TOP Italian Restaurant' a Seoul

1 Novembre 2024_ Si è svolta a Seoul, presso l'Ambassador Seoul Pullman Hotel, la cerimonia di premiazione dei 'TOP Italian Restaurant' in Corea del Sud, organizzata da Gambero Rosso. L'evento ha visto la partecipazione dell'ambasciatore italiano in Corea, Emilia Gatto, e del CEO di Gambero Rosso, Luigi Salerno, che hanno premiato i ristoranti italiani di eccellenza nel Paese. Durante la manifestazione è stata anche presentata la prestigiosa guida 'Gambero Rosso - Tre Bicchieri 2025', che celebra i migliori vini italiani. La notizia, riportata da wowtv.co.kr, sottolinea l'importanza della cucina italiana in Corea del Sud e il crescente interesse per la gastronomia italiana nel mondo. L'evento ha rappresentato un'opportunità per rafforzare i legami culturali tra Italia e Corea, evidenziando l'alta qualità della ristorazione italiana nel Paese asiatico.