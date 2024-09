Corea del Sud: Celebrazione dell'Italia con lo 'Sport IT Day' e il volley

05 Settembre 2024_ L'Ambasciata d'Italia in Corea del Sud ha organizzato lo 'Sport IT Day', un evento che celebra la cultura sportiva italiana. Durante l'evento sono stati invitati atleti di spicco come Kim Yeon-koung e il coach Abondanza, insieme a ciclisti e giovani calciatori. Inoltre, il marketing manager del club italiano Vero Volley Monza, Claudio Bonetti, ha partecipato in vista del '2024 Korea-Italy Men's Volleyball Global Supermatch' che si terrà il 7 e 8 settembre. La celebrazione sottolinea i legami storici tra Italia e Corea del Sud, che quest'anno festeggiano il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche, come riportato da inews24.com. L'evento include anche cliniche sportive per giovani atleti, evidenziando l'importanza dello sport come strumento di cooperazione culturale.