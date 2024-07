Corea del Sud: Celebrazioni per i 140 anni di relazioni con l'Italia a Milano

23 Luglio 2024_ In occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia, si è tenuto a Milano l'evento '2024...

23 Luglio 2024_ In occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Italia, si è tenuto a Milano l'evento '2024 K-Content Planet in Italy' dal 10 al 19 luglio, attirando circa 30.000 visitatori. L'evento, che ha sostituito il precedente 'K-Content Expo', ha presentato una vasta gamma di contenuti coreani, tra cui musica, dramma, giochi e nuove tecnologie. Tra le attrazioni principali, il festival musicale I-DAYS ha visto la partecipazione del gruppo Stray Kids, mentre vari stand hanno offerto esperienze interattive legate al K-POP e alla cultura coreana. L'iniziativa ha sottolineato l'importanza della collaborazione culturale tra i due Paesi. Lo riporta cnet.co.kr. L'evento ha permesso di rafforzare i legami culturali e di promuovere ulteriormente la diffusione dei contenuti coreani in Italia.