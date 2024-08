Corea del Sud: Celltrion conquista il mercato dei farmaci in Italia con i suoi trattamenti per malattie autoimmuni

23 Agosto 2024_ Celltrion, azienda sudcoreana, ha ottenuto importanti successi nel mercato italiano dei farmaci per malattie autoimmuni, in particolare con il suo prodotto 'Uplima' in Lazio e Campania. Queste regioni rappresentano circa il 20% del mercato italiano per il farmaco adalimumab, e Celltrion prevede di fornire Uplima per i prossimi due anni. Inoltre, il farmaco 'RemsimaSC', un trattamento innovativo per malattie autoimmuni, ha ottenuto contratti in diverse regioni italiane, consolidando la sua posizione di mercato. La notizia è stata riportata da wowtv.co.kr. Celltrion sta intensificando le sue attività di marketing in Italia, partecipando a conferenze e rafforzando le relazioni con i medici e le associazioni di pazienti per aumentare la consapevolezza dei suoi prodotti.