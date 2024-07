Corea del Sud: Chef coreano sfida le tradizioni con la cucina fusion italo-coreana

26 Luglio 2024_ Il ristorante '서교난면방' (Seogyo Noodle House) a Seoul, aperto dal noto chef Kim Nak-young, sta attirando l'attenzione per la sua innovativa fusione tra la pasta italiana e i noodles coreani. Kim, che gestisce anche il ristorante '카밀로 라자네리아' (Camillo Lasagneria) da sette anni, ha recentemente introdotto un nuovo piatto che combina la tradizione della pasta fresca con ingredienti coreani. La sua esperienza di 14 anni nella cucina italiana si unisce a una riscoperta delle tecniche tradizionali coreane, creando un'esperienza culinaria unica. La notizia del suo approccio innovativo ha suscitato interesse anche in Corea del Sud, come riportato da joongang.co.kr. Kim continua a esplorare le potenzialità della cucina fusion, dimostrando come le tradizioni culinarie possano evolversi e arricchirsi attraverso il dialogo tra culture.