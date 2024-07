Corea del Sud: Chef italiano porta i sapori di Napoli a Jeju

9 Luglio 2024_ Il celebre chef Luigi Troise, originario di Napoli e con esperienza in un ristorante due stelle Michelin, ha introdotto nuovi piatti...

9 Luglio 2024_ Il celebre chef Luigi Troise, originario di Napoli e con esperienza in un ristorante due stelle Michelin, ha introdotto nuovi piatti italiani al Jeju Dream Tower Resort. Utilizzando ingredienti locali come il maiale nero di Jeju e il mandarino Hanrabong, Troise ha creato un menu che fonde tradizione italiana e sapori coreani. Tra i piatti proposti, spiccano la 'Milanese di maiale nero di Jeju' e la 'Bolognese bianca'. Secondo g-enews.com, il ristorante 'Café 8' è diventato una meta ambita per i turisti grazie alla sua offerta culinaria e alla vista panoramica. Il locale è aperto tutti i giorni con orari variabili.