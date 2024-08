Corea del Sud: Chef italiano presenta piatti gourmet con tartufo a Jeju

20 Agosto 2024_ Il Grand Hyatt Jeju ha recentemente introdotto un nuovo menù italiano creato dal chef Luigi Troise, noto per la sua esperienza al ristorante stellato Michelin Don Alfonso 1890 di Napoli. Il menù include sette piatti gourmet che utilizzano il pregiato tartufo nero invernale, considerato una delle tre delizie culinarie del mondo. Tra le specialità proposte ci sono il carpaccio di manzo, ravioli di pollo fatti in casa e una raffinata pizza al tartufo, tutti preparati per offrire un'esperienza gastronomica unica. La notizia è stata riportata da sportsseoul.com, evidenziando l'influenza della cucina italiana anche in Corea del Sud. Il Grand Hyatt Jeju continua a deliziare i turisti con piatti che combinano ingredienti locali e tradizioni culinarie italiane.