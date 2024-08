Corea del Sud: Chef Jeong Ja-wook porta la cucina italiana a Seul con il ristorante 'Spevo'

03 Agosto 2024_ Jeong Ja-wook, chef del ristorante europeo 'Spevo' a Seul, ha sviluppato una passione per la cucina italiana durante un tirocinio presso un ristorante dell'Hotel Sheraton di Incheon. Dopo dieci anni di esperienza in vari ristoranti, ha fondato la sua azienda F&B, presentando piatti innovativi come la pasta di sgombro e il risotto, che combinano ingredienti coreani e italiani. 'Spevo', il cui nome deriva da un gioco di parole con sale, pepe e olio extravergine, si distingue per l'attenzione alla qualità e alla salute dei piatti. La notizia è stata riportata da segye.com, evidenziando l'influenza della cucina italiana in Corea del Sud e l'impegno di Jeong nel creare un'esperienza culinaria unica per i suoi clienti.