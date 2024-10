Corea del Sud: Chef Kim Min-seok promuove la cucina coreana a Milano

05 Ottobre 2024_ Kim Min-seok, chef coreano attivo a Milano, sta contribuendo alla diffusione della cucina coreana in Italia, un paese noto per la sua tradizione gastronomica. Dopo aver lavorato in ristoranti stellati Michelin, Kim ha avviato iniziative per presentare piatti coreani come bibimbap e tteokbokki, rispondendo all'aumento dell'interesse per la K-food tra gli italiani. Recentemente, ha partecipato a eventi culinari per celebrare il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia, mostrando come la cucina coreana possa integrarsi con ingredienti locali. La notizia è riportata da ohmynews.com. Kim Min-seok spera di ampliare la varietà di piatti coreani disponibili a Milano, unendo le tradizioni culinarie coreane e italiane.