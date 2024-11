Corea del Sud: Chef's Food lancia la 'Pinsa Di Marco' sul mercato locale

5 Novembre 2024_ Chef's Food, azienda specializzata nell'importazione di ingredienti alimentari, ha annunciato il lancio ufficiale della 'Pinsa Di Marco', un'autentica pasta per pinsa italiana, nel mercato sudcoreano. La pinsa, originaria di Roma, è un impasto premium che combina farine diverse e viene fermentato a bassa temperatura per 72 ore, risultando in una consistenza croccante e leggera. Il brand 'Pinsa Di Marco', fondato da Corrado Di Marco, è noto per la sua qualità artigianale e il suo sapore distintivo, e sarà presentato al pubblico durante il '2024 Seoul Cafe Show' dal 6 al 9 novembre. La notizia è stata riportata da lawissue.co.kr. Questo evento offrirà ai visitatori l'opportunità di assaporare piatti preparati da chef italiani, evidenziando l'interesse crescente per la cucina italiana in Corea del Sud.