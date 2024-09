Corea del Sud: Ciao Summer Week celebra la cucina italiana con Sanpellegrino

24 Settembre 2024_ La Ciao Summer Week 2024 ha preso il via in Corea del Sud, un evento gastronomico che celebra la cucina italiana in collaborazione...

24 Settembre 2024_ La Ciao Summer Week 2024 ha preso il via in Corea del Sud, un evento gastronomico che celebra la cucina italiana in collaborazione con il marchio di bevande Sanpellegrino. Fino al 10 ottobre, cinque rinomati locali di dessert e panetteria, tra cui Amor Napoli, offriranno specialità italiane abbinate alle bevande frizzanti di Sanpellegrino, come l'ISD, un drink a base di acqua minerale e succhi di frutta mediterranea. L'evento ha avuto il suo opening presso Amor Napoli, un locale che evoca l'atmosfera del sud Italia, con decorazioni che richiamano il sole e la freschezza dei frutti. La notizia è stata riportata da maisonkorea.com, evidenziando l'importanza della cultura gastronomica italiana in Corea del Sud. Durante l'evento, i partecipanti potranno gustare piatti unici come il panino con prosciutto preparato appositamente per l'occasione.