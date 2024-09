Corea del Sud: CJ Group espande la sua presenza in Arabia Saudita per il mercato dell'intrattenimento

25 Settembre 2024_ Il presidente di CJ Group, Lee Jae-hyun, ha avviato una visita di tre giorni in Arabia Saudita per espandere le attività culturali e di intrattenimento del gruppo nel mercato mediorientale. Durante il suo soggiorno, ha incontrato importanti funzionari del Ministero della Cultura e del Turismo saudita, discutendo delle sinergie tra le competenze di CJ Group e le risorse culturali saudite. Questa visita segna un passo significativo per CJ Group, che mira a sfruttare le opportunità offerte dalla Vision 2030 dell'Arabia Saudita, un piano strategico per diversificare l'economia e promuovere il settore dell'intrattenimento. La notizia è stata riportata da 매일경제. CJ Group, noto per il suo ruolo nella diffusione della cultura K-pop, ha già organizzato eventi di successo come il KCON a Riyadh, evidenziando l'interesse crescente per la cultura coreana nella regione.