Corea del Sud: Collaborazione militare con gli Stati Uniti contro le minacce nordcoreane e russe

31 Ottobre 2024_ La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno deciso di mantenere una stretta collaborazione militare per monitorare le attività militari della Corea del Nord e la crescente cooperazione militare tra Nord e Russia. Durante il 56° incontro del Consiglio di Sicurezza Corea-USA, i ministri della Difesa hanno condannato fermamente il supporto nordcoreano alle operazioni russe in Ucraina. Inoltre, hanno espresso preoccupazione per l'aumento della cooperazione militare tra Nord e Russia, considerata una violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Corea del Sud ha lanciato un missile balistico intercontinentale (ICBM) in risposta alle dichiarazioni congiunte, evidenziando le tensioni nella regione, come riportato da 경향신문. Le autorità sudcoreane intendono rafforzare le sanzioni contro il Nord e mantenere un approccio cauto per evitare conflitti diretti con la Russia.