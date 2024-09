Corea del Sud: Collaborazione tra il marchio italiano Colman e l'illustratrice Olimpia Zagnoli per un evento speciale

04 Settembre 2024_ La scorsa settimana si è tenuto un evento speciale a Seoul per celebrare la collaborazione tra il marchio italiano Colman e l'illustratrice Olimpia Zagnoli. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto scoprire i prodotti di igiene femminile biologici di Colman, noti per l'uso di cotone 100% organico, e partecipare a una classe interattiva sui benefici di questi prodotti. La nuova linea, caratterizzata da un packaging rinnovato e colorato, è stata progettata per promuovere la salute e il benessere delle donne. L'evento si è svolto presso l'High Street Italia, un negozio che offre una selezione di prodotti italiani, come riportato da blog.naver.com. Inoltre, i visitatori hanno potuto gustare deliziosi piatti italiani, come pizza e gelato, rendendo l'esperienza ancora più autentica.