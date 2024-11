Corea del Sud: Collaborazione tra la città di Changwon e Leonardo S.p.A. per il settore elicotteristico

3 Novembre 2024_ Il sindaco di Changwon, Hong Nam-pyo, ha visitato la Leonardo S.p.A. in Italia il 31 ottobre 2024 per discutere opportunità di collaborazione nel settore degli elicotteri. Durante l'incontro, sono state esplorate possibilità per le aziende locali di fornire componenti per gli elicotteri prodotti dalla nota azienda italiana, leader mondiale nel settore della difesa e della sicurezza. Leonardo S.p.A., con stabilimenti in vari paesi, sta cercando di espandere la sua presenza in Asia, e la visita ha aperto la strada a future intese e scambi. Il sindaco ha proposto una visita dei rappresentanti di Leonardo a Changwon per firmare un memorandum d'intesa, ricevendo una risposta positiva da parte dell'azienda. La notizia è stata riportata da enewstoday.co.kr. La collaborazione potrebbe portare a significativi sviluppi nel campo della mobilità aerea nella regione.