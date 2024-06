Corea del Sud: Collaborazione tra La Macucine e Guido Scarabottolo per una cucina artistica

27 Giugno 2024_ Il marchio italiano di cucine di alta gamma La Macucine ha lanciato una collezione in edizione limitata in collaborazione con l'illustratore e architetto Guido Scarabottolo. La collezione, disponibile esclusivamente in Corea del Sud tramite Nexis Emporium, permette ai clienti di personalizzare i mobili da cucina con le opere di Scarabottolo. Questa collaborazione unisce l'arte giocosa dell'illustratore con il design sofisticato di La Macucine, creando cucine uniche e personalizzate. Scarabottolo ha raccontato che l'idea è nata dopo che La Macucine ha visto le sue opere esposte in una galleria di Milano. maisonkorea.com riporta che Scarabottolo ha anche lavorato su poster per film coreani distribuiti in Italia. La collezione include le linee Isola e Navigli, con la possibilità di scegliere tra diverse opere dell'artista.