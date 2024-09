Corea del Sud: Conflitto di gestione in corso per il colosso minerario 고려아연

14 Settembre 2024_ La disputa per il controllo della società mineraria 고려아연 (Korea Zinc) si intensifica con la convocazione di un'assemblea straordinaria da parte di MBK Partners, secondo azionista della società. Durante l'incontro, MBK Partners ha proposto modifiche allo statuto di 고려아연, mirando a nominare un amministratore esterno come presidente del consiglio di amministrazione e a riempire le commissioni del consiglio esclusivamente con membri esterni. Questa mossa segna un passo significativo nella lotta per il potere all'interno della società, che è uno dei principali produttori di zinco al mondo. La notizia è riportata da 매일경제. 고려아연, con sede a Seul, è un attore chiave nel settore minerario e metallurgico, noto per la sua produzione di metalli non ferrosi.