Corea del Sud: Conflitto interno nel partito di governo tra Han Dong-hoon e Jang Ye-chan

23 Settembre 2024_ Jang Ye-chan, ex presidente della gioventù del partito di governo, accusa Han Dong-hoon di manipolare i media per favorire la sua posizione. Jang sostiene che le notizie favorevoli a Han, diffuse da alcuni media, stiano aggravando le tensioni all'interno del partito. Recentemente, Jang ha rivelato che il presidente Yoon Suk-yeol è rimasto furioso per una notizia falsa riguardante la sua nomina. La situazione potrebbe complicare ulteriormente il previsto incontro tra il presidente e i leader del partito, come riportato da 경향신문. Jang ha criticato anche la mancanza di una chiara identità conservatrice in Han, evidenziando le divisioni interne che potrebbero influenzare la stabilità del governo.