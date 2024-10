Corea del Sud: Conflitto tra aziende per la fornitura di sottomarini alla Polonia

21 Ottobre 2024_ Le aziende sudcoreane HD Hyundai e Hanwha Ocean stanno competendo separatamente per il progetto polacco di acquisizione di tre sottomarini convenzionali, noto come 'progetto Orca'. Questa competizione ha sollevato preoccupazioni da parte del governo polacco riguardo alla possibilità di un'eccessiva concorrenza che potrebbe compromettere la realizzazione del contratto. Il governo sudcoreano desidera formare un 'team unico' per supportare le aziende, ma è necessaria una cooperazione tra le stesse. Con la visita del presidente polacco Andrzej Duda in Corea del Sud prevista dal 22 al 25 ottobre, si fa appello a una maggiore coordinazione per garantire il successo della K-defense nel mercato europeo. La notizia è riportata da 매일경제. La competizione tra le aziende sudcoreane potrebbe influenzare anche future opportunità di appalto nel settore della difesa, come il progetto di sottomarini in Canada, del valore di circa 60 trilioni di won.