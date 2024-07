Corea del Sud: Consumi di lusso in crescita, soprattutto tra i giovani e le famiglie a basso reddito

5 Luglio 2024_ La Corea del Sud si è classificata quarta a livello globale tra 20 paesi principali per la spesa media mensile in acquisti di lusso, secondo il Deloitte Consumer Splurge Index. Il punteggio della Corea del Sud è stato di 56,3 punti, leggermente inferiore ai 57,6 punti della media dei 20 paesi. Circa il 30,1% delle famiglie coreane ha speso in cibo e bevande, inclusi alcolici premium, mentre il 20% ha speso in abbigliamento e accessori e il 10% in calzature. Questo comportamento di consumo è più diffuso tra i redditi più bassi e le famiglie giovani rispetto a quelle più anziane. The Korea Times riporta che le principali motivazioni per tali acquisti sono la salute fisica e mentale e lo stress lavorativo. Inoltre, la spesa media delle famiglie coreane in prodotti e servizi finanziari è diminuita al 10,5% a maggio di quest'anno rispetto al 12,3% di aprile 2020.