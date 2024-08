Corea del Sud: Controversia per le indagini sui dati di comunicazione di politici e giornalisti

05 Agosto 2024_ La procura sudcoreana è al centro di una polemica dopo aver rivelato di aver consultato i dati di comunicazione di numerosi politici dell'opposizione e giornalisti durante le indagini su presunti brogli elettorali. Nonostante la procura affermi che si tratta di procedure legittime, l'opposizione e i gruppi giornalistici hanno espresso forti critiche, accusando di sorveglianza indiscriminata. Tra i soggetti coinvolti ci sono figure di spicco del Partito Democratico, come l'ex leader Lee Jae-myung, che ha denunciato l'operato della procura come un abuso di potere. La notizia è stata riportata da 동아일보, evidenziando le preoccupazioni per la libertà di stampa e i diritti civili in Corea del Sud. La controversia riaccende il dibattito sulla trasparenza e l'integrità delle indagini condotte dalla procura, già oggetto di critiche in passato.