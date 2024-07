Corea del Sud: Controversia sulla registrazione del sito di Sado come patrimonio dell'umanità

28 Luglio 2024_ La registrazione del sito minerario di Sado in Giappone come patrimonio dell'umanità ha sollevato polemiche tra Corea del Sud e...

28 Luglio 2024_ La registrazione del sito minerario di Sado in Giappone come patrimonio dell'umanità ha sollevato polemiche tra Corea del Sud e Giappone, con entrambi i governi che avrebbero concordato di non utilizzare il termine 'lavoro forzato' nelle esposizioni. Secondo fonti giapponesi, le due nazioni avrebbero deciso di descrivere le condizioni di vita dei lavoratori piuttosto che il loro reclutamento forzato. Tuttavia, il Ministero degli Esteri sudcoreano ha smentito questa affermazione, affermando che non ci sono stati accordi su questioni di espressione. La questione del lavoro forzato durante l'occupazione giapponese è un tema delicato e controverso, che continua a influenzare le relazioni tra i due paesi, come riportato da 한겨레. La registrazione del sito di Sado, noto per il suo passato di sfruttamento di lavoratori coreani, riaccende il dibattito sulla memoria storica e le responsabilità condivise.