Corea del Sud: Controversie sul piano di riforma delle pensioni del governo Yoon Suk-yeol

19 Ottobre 2024_ Il governo sudcoreano ha presentato un piano di riforma delle pensioni che prevede un aumento dei contributi pensionistici e la stabilizzazione del tasso di sostituzione del reddito al 42%. Tuttavia, il piano ha suscitato forti critiche, in particolare per la sua potenziale disparità tra le generazioni, con i giovani che potrebbero ricevere pensioni significativamente inferiori. Esperti e attivisti hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sostenibilità e all'equità del sistema pensionistico, suggerendo la necessità di un maggiore supporto governativo. La fonte di questa notizia è 한겨레. La riforma delle pensioni è un tema cruciale in Corea del Sud, dove la popolazione sta invecchiando rapidamente e il numero di pensionati sta aumentando rispetto a quello dei lavoratori attivi.