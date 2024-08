Corea del Sud: Controversie sulla trasparenza nella distribuzione dei posti nelle scuole di medicina

16 Agosto 2024_ Un'audizione congiunta delle commissioni educazione e salute del Parlamento sudcoreano ha sollevato preoccupazioni sulla partecipazione di soggetti esterni nelle riunioni per la distribuzione dei posti nelle scuole di medicina. I membri dell'opposizione hanno criticato il Ministero dell'Istruzione per la mancanza di trasparenza e per le contraddizioni nelle sue dichiarazioni riguardo alla presenza di registri delle riunioni. In particolare, è emerso che il governatore della provincia di Chungcheongbuk-do, Kim Young-hwan, aveva anticipato la distribuzione di 200 posti per l'Università di Chungbuk, suscitando sospetti di conflitto di interessi. La fonte di queste informazioni è il sito di notizie 동아일보. La questione ha portato a richieste di indagini più approfondite e a denunce contro funzionari del Ministero per presunti reati legati alla gestione dei documenti pubblici.