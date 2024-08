Corea del Sud: Corsi di cucina italiana a Seoul per celebrare l'estate

15 Agosto 2024_ A Seoul, un evento culinario ha portato la cultura italiana in primo piano, con corsi di cucina dedicati ai piatti tipici...

15 Agosto 2024_ A Seoul, un evento culinario ha portato la cultura italiana in primo piano, con corsi di cucina dedicati ai piatti tipici dell'Amalfi. I partecipanti hanno imparato a preparare ‘scialatielli al amalfitana’ e ‘limoncello granita’, utilizzando ingredienti freschi come il peperoncino e il limoncello. L'iniziativa fa parte della manifestazione ‘Il sole di Positano’, che ha attratto circa 210.000 visitatori, triplicando il numero medio di presenze. La notizia è stata riportata da daum.net. Questo evento non solo ha promosso la gastronomia italiana, ma ha anche contribuito a rafforzare i legami culturali tra Italia e Corea del Sud.