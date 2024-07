Corea del Sud: Cresce il fenomeno del gioco d'azzardo tra i giovani

24 Luglio 2024_ Un numero crescente di adolescenti in Corea del Sud si sta immergendo nel gioco d'azzardo online, passando da semplici giocatori a veri e propri operatori di scommesse. Due giovani, Kim Dong-hyun (22 anni) e Park Seong-ho (19 anni), sono emersi come figure chiave in questo fenomeno, gestendo debiti di gioco e pratiche di usura tra i loro coetanei. La situazione è allarmante, con i ragazzi che si trovano a fronteggiare tassi d'interesse usurari e minacce per il recupero dei debiti. La fonte di queste informazioni è 동아일보, che ha condotto un'inchiesta approfondita su 37 adolescenti coinvolti nel gioco d'azzardo. Questo problema crescente solleva preoccupazioni sulla salute mentale e sul benessere dei giovani in Corea del Sud, dove il gioco d'azzardo online sta diventando una vera e propria epidemia.