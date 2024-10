Corea del Sud: Cresce il numero di giovani lavoratori in occupazioni irregolari

27 Ottobre 2024_ Un numero crescente di giovani sudcoreani sta accettando lavori irregolari, secondo i dati governativi più recenti. Quattro giovani su dieci tra i 15 e i 29 anni occupano posizioni irregolari, il livello più alto dal 2003, con 1,46 milioni di lavoratori in questa categoria. L'aumento è principalmente attribuito a un incremento dei lavori part-time, che sono ritenuti più flessibili per bilanciare lavoro e studio. La fonte di queste informazioni è The Korea Times. Questo fenomeno riflette una tendenza più ampia nel mercato del lavoro sudcoreano, dove le opportunità di lavoro regolare stanno diminuendo, con un calo significativo dei lavoratori a tempo pieno nella stessa fascia di età.