Corea del Sud: Cresce il numero di medici che tornano a lavorare nei piccoli ambulatori

27 Settembre 2024_ In Corea del Sud, un numero crescente di medici che hanno lasciato le loro posizioni sta tornando a lavorare in ambulatori locali. Secondo un rapporto, il 34,5% dei 9016 residenti che hanno lasciato il loro lavoro ha trovato impiego in strutture sanitarie, con oltre la metà di loro impiegata in ambulatori di primo livello. La maggior parte di questi medici ha scelto di lavorare in aree metropolitane, come Seoul e la provincia di Gyeonggi, dove la domanda di servizi medici è più alta. La fonte di queste informazioni è il quotidiano 동아일보. Questo fenomeno è attribuito alla difficoltà di trovare posizioni nei grandi ospedali e alla crescente competitività nel mercato del lavoro medico.