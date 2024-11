Corea del Sud: Cresce il numero di morti sul lavoro, 78 vittime in ottobre

9 Novembre 2024_ In Corea del Sud, il mese di ottobre ha visto la tragica morte di 78 lavoratori, evidenziando un grave problema di sicurezza sul lavoro. Le morti sono state attribuite a incidenti in vari settori, tra cui l'industria navale e la logistica, con aziende come Hanwha Ocean e Coupang sotto accusa per negligenza. Nonostante le richieste di responsabilità e miglioramenti nelle condizioni di lavoro, le aziende continuano a evitare le conseguenze delle loro azioni. La fonte di queste informazioni è ohmynews.com. La situazione solleva interrogativi sulla protezione dei diritti dei lavoratori e sulla necessità di riforme significative nel sistema di sicurezza sul lavoro in Corea del Sud.