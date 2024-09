Corea del Sud: Cresce il sostegno per il partito di opposizione in vista delle elezioni locali

18 Settembre 2024_ Il partito di opposizione, il Partito di Innovazione di Jo Kuk, sta guadagnando terreno in Corea del Sud, con un significativo...

18 Settembre 2024_ Il partito di opposizione, il Partito di Innovazione di Jo Kuk, sta guadagnando terreno in Corea del Sud, con un significativo supporto nella regione di Gwangju. Recenti sondaggi mostrano che il partito ha ottenuto il 47,72% dei voti alle ultime elezioni, superando il partito di governo, il Partito della Forza Popolare, che ha ottenuto solo il 5,77%. La crescente insoddisfazione nei confronti del presidente Yoon Suk-yeol, con un tasso di approvazione del 15%, ha alimentato il sostegno per l'opposizione. La situazione politica attuale riflette un cambiamento significativo nel panorama elettorale sudcoreano, con i cittadini che esprimono un forte desiderio di cambiamento. La notizia è riportata da donga.com. Le elezioni locali di ottobre potrebbero ulteriormente influenzare la direzione politica del paese, con i cittadini di Gwangju che mostrano un crescente interesse per le alternative politiche.