Corea del Sud: Cresce il tasso di disapprovazione per il governo di Yoon Suk-yeol

09 Novembre 2024_ Il tasso di disapprovazione per il governo del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha raggiunto il 74%, segnando un aumento del 2% rispetto alla settimana precedente. La principale causa di questa disapprovazione è attribuita alla gestione della First Lady Kim Geon-hee, che ha suscitato polemiche. Inoltre, Yoon ha sottolineato l'importanza di una gestione finanziaria sana e della protezione del benessere dei cittadini. La situazione politica attuale richiede un'attenzione particolare per migliorare l'immagine del governo, come riportato da 동아일보. La crescente insoddisfazione della popolazione, in particolare tra gli over 70, evidenzia le sfide che il governo deve affrontare per riconquistare la fiducia dei cittadini.