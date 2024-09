Corea del Sud: Cresce il turismo italiano con un aumento record di visitatori

29 Settembre 2024_ Il numero di turisti sudcoreani in Italia ha raggiunto un nuovo picco, con oltre 790.000 visitatori nel 2023, rispetto ai 270.000 del 2022. L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo ha annunciato che si prevede di superare il milione di visitatori entro la fine dell'anno, grazie all'aumento dei voli diretti da tre compagnie aeree. Kim Bo-young, rappresentante dell'ente in Corea del Sud, ha sottolineato l'importanza di migliorare la qualità dell'esperienza turistica, puntando su viaggi di lusso personalizzati. L'evento '2024 Workshop Italia Seoul' ha visto la partecipazione di vari operatori turistici italiani, evidenziando l'impegno per rafforzare i legami tra i due Paesi, come riportato da traveldaily.co.kr. Questo workshop ha anche celebrato il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud, promuovendo ulteriormente il turismo e la cultura tra le due nazioni.