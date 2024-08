Corea del Sud: Cresce la domanda di appartamenti di lusso con marchi italiani

12 Agosto 2024_ In Corea del Sud, la crescente domanda di appartamenti di lusso ha portato all'integrazione di marchi di alta gamma, tra cui noti brand italiani, nel design degli interni. Progetti residenziali come 'D.H. Honor Hills' e 'D.H. Clast' a Seoul hanno adottato cucine di prestigiosi marchi italiani, rispondendo a un mercato sempre più esigente. La tendenza riflette un cambiamento nel modo in cui i consumatori sudcoreani percepiscono il valore degli spazi abitativi, cercando qualità e design superiori. La fonte di questa notizia è wowtv.co.kr. Questo fenomeno evidenzia l'influenza della cultura italiana nel settore immobiliare sudcoreano, con un crescente interesse per l'eleganza e la funzionalità dei prodotti italiani.