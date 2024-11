Corea del Sud: Cresce la pressione internazionale per la protezione dei diritti delle minoranze

31 Ottobre 2024_ La Corea del Sud è sotto crescente pressione internazionale per adottare leggi che proteggano i diritti delle minoranze, poiché è uno dei pochi paesi dell'OCSE senza una legge anti-discriminazione completa. Nonostante il supporto della maggioranza dei cittadini, le proposte legislative sono state ostacolate da gruppi conservatori, in particolare da quelli cristiani, che temono che tali leggi possano promuovere l'omosessualità. Recentemente, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha esortato la Corea a implementare una legislazione che affronti la discriminazione in tutte le sue forme. La fonte di queste informazioni è The Korea Times. La mancanza di una legge adeguata ha portato la Corea a essere vista come arretrata rispetto ad altri paesi asiatici e occidentali in materia di diritti umani.