14 Ottobre 2024_ Il partito di governo della Corea del Sud, People Power Party (PPP), sta affrontando crescenti conflitti interni a causa delle controversie che coinvolgono la first lady Kim Keon Hee. Han Dong-hoon, leader del PPP, ha chiesto la rimozione di alcuni collaboratori di Kim, accusati di interferire in questioni statali oltre le loro competenze. Le dichiarazioni di Han hanno accentuato il divario tra le fazioni pro-Yoon e pro-Han all'interno del partito, mentre la pubblica opinione si mostra sempre più critica nei confronti dell'amministrazione di Yoon Suk Yeol. La fonte di queste informazioni è The Korea Times. Le controversie riguardano anche accuse di manipolazione di azioni e di accettazione di beni di lusso da parte della first lady, complicando ulteriormente la situazione politica del paese.