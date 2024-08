Corea del Sud: Cresce l'allerta per la polarizzazione immobiliare e la scomparsa delle aree rurali

11 Agosto 2024_ Un recente sondaggio condotto dalla Korean Management Association ha rivelato che la concentrazione di popolazione e infrastrutture nella capitale e nelle aree circostanti sta aggravando la scomparsa delle aree rurali in Corea del Sud. Gli esperti avvertono che questa polarizzazione sta riducendo la competitività economica del Paese, creando un ciclo vizioso di diminuzione della natalità e aumento del carico di cura. Il 89% dei partecipanti al sondaggio ha espresso preoccupazione per le conseguenze negative della concentrazione urbana e della scomparsa delle aree rurali. La Korean Management Association ha sottolineato l'importanza di un intervento governativo per affrontare queste problematiche. La situazione richiede un'azione coordinata tra le autorità locali e il governo centrale per promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile in tutto il Paese, come riportato da 매일경제.