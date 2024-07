Corea del Sud: Cresce l'interesse per il vino italiano grazie a WAKEY International

3 Luglio 2024_ L'interesse per il vino in Corea del Sud è in costante aumento, con un particolare apprezzamento per i vini italiani. Questo trend è...

3 Luglio 2024_ L'interesse per il vino in Corea del Sud è in costante aumento, con un particolare apprezzamento per i vini italiani. Questo trend è stato accentuato dalla pandemia, che ha visto un incremento nel consumo di alcolici importati come vino, vodka e whisky. Han Woo, CEO di WAKEY International, ha raccontato come il suo soggiorno a Firenze, Italia, lo abbia avvicinato alla cultura del vino. La sua esperienza in Italia lo ha ispirato ad aprire una galleria-caffè enoteca a Busan, promuovendo così la cultura del vino italiano in Corea del Sud. Lo riporta mdjournal.kr. L'iniziativa di Han Woo mira a rendere il vino un elemento familiare e apprezzato nella vita quotidiana dei coreani, simile a come viene vissuto in Italia.