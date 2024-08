Corea del Sud: Cresce l'interesse per le crociere di lusso con Costa Serena

5 Agosto 2024_ La crociera italiana 'Costa Serena' sta guadagnando popolarità tra i giovani sudcoreani, attratti da un'esperienza di viaggio lussuosa e diversificata. Con una capacità di 3.780 passeggeri e una varietà di servizi a bordo, la nave offre un'ampia gamma di attività, dalla ristorazione alla spa. La compagnia Hana Tour prevede di lanciare un nuovo pacchetto crociera tra Corea e Giappone all'inizio del prossimo anno, con prenotazioni già aperte. La notizia è stata riportata da yonhapmidas.com, evidenziando l'interesse crescente per le esperienze di viaggio italiane in Corea del Sud. La 'Costa Serena' rappresenta un'opportunità unica per esplorare la cultura italiana attraverso la gastronomia e l'ospitalità a bordo.