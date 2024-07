Corea del Sud: Crescita economica prevista al 2.5% per il 2024

17 Luglio 2024_ Le principali organizzazioni internazionali hanno rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica della Corea del Sud per il 2024, portandole al 2.5%. Questo aumento è attribuito principalmente alla ripresa delle esportazioni, in particolare nel settore dei semiconduttori. La Banca di Corea e il Fondo Monetario Internazionale (IMF) hanno entrambi aggiornato le loro stime, allineandosi a questa nuova previsione. Anche altri paesi come Francia, Spagna e Regno Unito hanno visto un miglioramento delle loro previsioni di crescita. Lo riporta 매일경제. La crescita globale è prevista al 3.2%, sostenuta dalla ripresa del commercio mondiale e dall'aumento delle esportazioni in Asia.