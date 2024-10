Corea del Sud: Crescita economica stagnante nel terzo trimestre 2024

30 Ottobre 2024_ La Corea del Sud ha registrato una crescita economica dello 0,1% nel terzo trimestre del 2024, dopo un calo dello 0,2% nel secondo trimestre. Questo risultato è inferiore alle previsioni della Banca di Corea, che stimava una crescita dell'0,5%. La contrazione delle esportazioni, in particolare nel settore automobilistico e chimico, ha contribuito a questa stagnazione, con un impatto negativo significativo sul contributo netto delle esportazioni al PIL. La fonte di queste informazioni è il sito di notizie 아주경제. La situazione economica della Corea del Sud è preoccupante, soprattutto in un contesto globale di incertezze economiche e tensioni commerciali, che richiede interventi strategici per stimolare la crescita.