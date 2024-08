Corea del Sud: Crisi nel mercato IPO con calo significativo dei prezzi delle nuove quotazioni

17 Agosto 2024_ Il mercato delle IPO in Corea del Sud ha subito un forte rallentamento, con le nuove quotazioni che mostrano un aumento medio del solo 7% rispetto al prezzo di offerta, rispetto al 196% dello stesso periodo dell'anno scorso. Quest'anno, nessuna delle aziende quotate ha raggiunto un incremento superiore al 100% nel primo giorno di scambi, mentre nel 2023 erano state sette. Tra le aziende che hanno registrato performance migliori, la società di componenti per batterie Innosys ha visto il suo prezzo salire del 71% nel primo giorno di quotazione. La situazione è aggravata da fattori come l'alta inflazione e la recessione economica, che hanno portato a un aumento delle cancellazioni di IPO, con sette aziende che hanno ritirato le loro offerte quest'anno, rispetto alle quattro del 2023, come riportato da 매일경제. Tra queste, la nota azienda di materiali per batterie Seongil Hightech ha deciso di ritirarsi dal mercato a causa delle attuali condizioni di mercato, dopo aver avuto successo con la sua IPO nel 2023.