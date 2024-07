Corea del Sud: Crisi per Kakao a causa delle indagini su SM Entertainment

17 Luglio 2024_ Kakao, uno dei principali gruppi tecnologici della Corea del Sud, è in crisi a seguito delle indagini della procura su presunte...

17 Luglio 2024_ Kakao, uno dei principali gruppi tecnologici della Corea del Sud, è in crisi a seguito delle indagini della procura su presunte manipolazioni di mercato legate all'acquisizione di SM Entertainment. La procura ha richiesto un mandato di arresto per Kim Beom-su, fondatore di Kakao, aggravando la situazione del gruppo. La mancanza di Kim potrebbe compromettere gli investimenti futuri e i piani di rinnovamento del gruppo. La decisione del tribunale è attesa per il 22 luglio. Lo riporta 경향신문. La crisi potrebbe portare alla vendita di diverse sussidiarie di Kakao, tra cui SM Entertainment, Kakao Games e Kakao Pay.