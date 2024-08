Corea del Sud: Crisi sanitaria e resistenza giovanile contro l'aumento dei posti in medicina

28 Agosto 2024_ La Corea del Sud sta affrontando una crisi sanitaria a causa della carenza di medici, con il governo che ha proposto di aumentare i posti nelle scuole di medicina di 2000 unità. Tuttavia, il partito di opposizione ha suggerito di posticipare questa misura, mentre i medici in formazione continuano a protestare contro l'aumento dei posti. La situazione è aggravata da un imminente sciopero dei lavoratori della sanità, previsto per il 29 agosto, che ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini. La resistenza dei giovani medici e studenti di medicina riflette una più ampia opposizione alle politiche del governo, in un contesto di crisi demografica e sociale. La notizia è riportata da ohmynews.com. La crisi sanitaria è accentuata dalla bassa natalità e dall'invecchiamento della popolazione, che richiedono urgentemente soluzioni efficaci.