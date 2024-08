Corea del Sud: Critiche al Comitato per i Diritti Civili per la sua guida sulla legge anti-corruzione

23 Agosto 2024_ La vicepresidente del Partito Democratico, Jeon Hyun-hee, ha criticato il Comitato per i Diritti Civili per aver pubblicato informazioni che sembrano incoraggiare la corruzione tra i funzionari pubblici. Durante una riunione del partito, ha evidenziato che il comitato ha suggerito che i regali per le festività possono essere dati senza limiti di valore a persone non pubbliche, creando confusione sulla sua funzione di ente anti-corruzione. Jeon ha messo in discussione se il comitato stia realmente combattendo la corruzione o se stia semplicemente distribuendo scusanti per comportamenti illeciti. La notizia è stata riportata da ohmynews.com. Il Comitato per i Diritti Civili è un ente governativo sudcoreano responsabile della supervisione della corruzione e della promozione dell'integrità nel settore pubblico.