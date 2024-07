Corea del Sud: Critiche al governo per le frequenti modifiche al sistema di assegnazione delle case

12 Luglio 2024_ Il sistema di assegnazione delle case in Corea del Sud ha subito 35 modifiche dal maggio 2022, quando il governo di Yoon Suk-yeol è entrato in carica. Le continue modifiche hanno generato frustrazione tra i cittadini, in particolare tra coloro che hanno contribuito a lungo ai fondi di risparmio per l'acquisto di una casa. Le recenti modifiche includono l'espansione delle quote per i giovani e le famiglie con neonati, riducendo le opportunità per gli altri gruppi. La situazione ha portato a una diminuzione degli iscritti ai fondi di risparmio per l'acquisto di case, scesi a 25,54 milioni a maggio 2024. 매일경제 riporta che la riduzione dell'offerta di case e l'aumento dei costi di costruzione sono tra le principali preoccupazioni. La situazione ha esacerbato la competizione tra i potenziali acquirenti, rendendo urgente una soluzione per aumentare l'offerta di abitazioni.