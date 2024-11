Corea del Sud: Critiche al presidente Yoon per mancanza di autorità e fiducia

11 Novembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è sotto accusa per non aver ancora costruito un'immagine presidenziale forte e autorevole...

11 Novembre 2024_ Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è sotto accusa per non aver ancora costruito un'immagine presidenziale forte e autorevole dopo due anni e mezzo di mandato. Secondo esperti, la sua mancanza di autorità e fiducia ha portato a una diminuzione del sostegno popolare, con il tasso di approvazione che è sceso al 17%. Le critiche si concentrano anche sulla gestione delle relazioni interne al partito e sulla perdita di simboli di giustizia e imparzialità, che erano stati i suoi punti di forza iniziali. La fonte di queste informazioni è 경향신문. La situazione politica attuale in Corea del Sud è caratterizzata da tensioni tra il governo e l'opposizione, con il partito Democratico che detiene una maggioranza significativa nel Parlamento.